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Может нанести удар по Украине: названа серьезная опасность для экономики от коронавируса из Китая

понедельник, 03 февраля 2020, 10:39
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Паника вокруг распространения смертельного коронавируса может нанести серьезный вред как мировой экономике, так и экономике Украины.

Об этом в Facebook написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его словам, новая эпидемия может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 - 2010 годов.

"Напомню, в период мирового кризиса в 2008 году курс гривны по отношению к доллару США обвалился на 40%! Тогда много инвесторов ушло с рынков развивающихся стран, остановив большое число международных инвестиционных проектов. И вот теперь по состоянию на полночь 2 февраля 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусом, на территории КНР скончался 361 человек, а за всю эпидемию атипичной пневмонии 2002 – 2003 годов в Китае скончались 349 человек", - приводит цифры специалист.

По его словам, рынок акций Китая на утром 3 февраля потерял 7,8%, а курс доллара к юаню вырос с 6,93 до 7,01.

"Добром такие резкие взлеты и падения на мировых рынках очень редко заканчиваются. Особенно для развивающихся рынков и такой маленькой и слабой экономики, как украинская", - добавил Гончаров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная украинская фотожаба, касающаяся коронавируса.

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