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Как украинцам накопить на пенсию: все варианты и риски

воскресенье, 09 февраля 2020, 07:34
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Фото: УНН

Без реформирования пенсионной системы в Украине часть граждан рискует остаться без выплат, поскольку уже через 30 лет десять работающих украинцев будут содержать 23 пенсионеров.

Чтобы не остаться без денег в старости, эксперты советуют подумать о накоплениях уже сейчас, пишет "КП в Украине".

Складывание валюты "под матрац" является одним из самых простых способов накопить средств, но важно не хранить все деньги в одной валюте, ведь тогда риски будут выше. Лучше всего треть сбережений откладывать в гривне, треть - в долларах, треть - в евро.

Депозиты тоже остаются популярным способом сбережений, но важно помнить, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в случае банкротства банка возмещает сумму только до 200 тыс. В случае большей суммы стоит воспользоваться услугами нескольких банков.

Счет в негосударственном пенсионном фонде дает доступ к средствам после выхода на пенсию, но не обещает доходности накоплений, поэтому менее выгоден, чем депозит. Минусом являются отсутствие гарантий и недоразвитость фондового рынка.

Инвестирование в недвижимость или ценные бумаги - это один из лучших способов сделать задел на безбедную старость в Украине. Например, можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. Ценные бумаги в Украине достаточно слабые, лучше инвестировать в зарубежные.

Накопительное страхование жизни гарантирует страховую выплату в случае, если застрахованное лицо является живым на конкретную дату, определенную в договоре, или в случае смерти застрахованного лица в период действия договора. Но там же есть проблема, что и у негосударственных пенсионных фондов - низкая доходность и экономичные риски. Депозит гораздо выгоднее.

Как сообщал "Апостроф", председатель комитета парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине - неизбежный процесс.

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