RU  UA

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

19:26
Пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали Lime
18:15
Супруга Дэвида Аксельрода решила устроить ему сюрприз и остригла волосы (фото) Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:49
Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира
16:46
Чемпионат мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Антхольце
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
16:17
Свитолина одержала яркую победу на турнире в Таиланде: видео
15:58
Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото Lime
14:35
При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса Lime
14:21
10 частых ошибок, которые мешают здоровому похудению Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В МВФ не назвали дату получения Украиной нового транша: в чем проблема

четверг, 13 февраля 2020, 19:33
переглянути новину українською

В Международном валютном фонде, который откладывает финансовую помощь Украине из-за выведения средств с ПриватБанка, пока не обнародуют дату, когда совет директоров фонда утвердит кредитную программу на 5,5 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает hromadske.

В МВФ отметили, что пока еще консультируются с украинскими властями о дальнейшем сотрудничестве.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, будущее сотрудничество фонда с Украиной будет основываться на усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, повышении конкуренции, открытии рынков, снижении роли олигархов в экономике, усилении независимости Национального банка и стабильной фискальной политике.

В МВФ объяснили, что для новой кредитной программы власти Украины еще не выполнили условия. В частности, это принятие законопроекта, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

Отметим, что на сегодняшний день этот законопроект не рассматривали даже в первом чтении. Начать рассматривать его депутаты смогут только после того, как закончат голосование за законопроект о рынке земли, рассмотрев все 4018 поправок к нему. Предполагается, что это может занять несколько месяцев.

Как сообщал "Апостроф", Рон ван Роден - глава миссии Международного валютного фонда (МВФ), завершившей накануне свою работу в Киеве, считает условием повышения темпов экономического роста в Украине ускорение процесса внедрения структурных реформ.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

"Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Почему ФОПам хотят запретить тратить заработанные деньги

Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: