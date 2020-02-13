В МВФ не назвали дату получения Украиной нового транша: в чем проблема

В Международном валютном фонде, который откладывает финансовую помощь Украине из-за выведения средств с ПриватБанка, пока не обнародуют дату, когда совет директоров фонда утвердит кредитную программу на 5,5 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает hromadske.

В МВФ отметили, что пока еще консультируются с украинскими властями о дальнейшем сотрудничестве.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, будущее сотрудничество фонда с Украиной будет основываться на усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, повышении конкуренции, открытии рынков, снижении роли олигархов в экономике, усилении независимости Национального банка и стабильной фискальной политике.

В МВФ объяснили, что для новой кредитной программы власти Украины еще не выполнили условия. В частности, это принятие законопроекта, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

Отметим, что на сегодняшний день этот законопроект не рассматривали даже в первом чтении. Начать рассматривать его депутаты смогут только после того, как закончат голосование за законопроект о рынке земли, рассмотрев все 4018 поправок к нему. Предполагается, что это может занять несколько месяцев.

Как сообщал "Апостроф", Рон ван Роден - глава миссии Международного валютного фонда (МВФ), завершившей накануне свою работу в Киеве, считает условием повышения темпов экономического роста в Украине ускорение процесса внедрения структурных реформ.