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На какие пенсии могут рассчитывать украинцы в 2020 году: инфографика

пятница, 14 февраля 2020, 04:15
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Фото: УНН

В Украине по состоянию на 2020 год проживает 11,3 миллиона пенсионеров, каждый из них в среднем получает 3083 гривны.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

С 1 января 2020 минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа - составляет 1889 гривен.

По категориям и размерам в 2020 году пенсии распределяются следующим образом:

  • 75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) - 3064 гривны;
  • 12,8% получают по инвалидности - 2641 гривны;
  • 5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца - 2916 гривен;
  • 5,4% пенсионеров по выслуге лет - 4500 гривен;
  • 0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) - 1644 гривен.

1 июня 2020 минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), то есть 1712 гривен. Последующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря. Тогда минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).

По данным Пенсионного фонда:

  • 0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен;
  • 34,8% - от 1501 гривны до 2000 гривен;
  • 34,2% - от 2001 гривны до 3000 гривен;
  • 12,4% - 3001 гривны до 4000 гривен;
  • 6,3% - 4001 гривны до 5000 гривен;
  • 9,3% пенсионеров - от 5001 гривны до 10000 гривен.

Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:

  • с 1 января - 1638 гривен;
  • с 1 июля - 1712 гривен;
  • с 1 декабря - 1769 гривен.

Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере:

  • людям с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту;
  • людям с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту;
  • людям с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту.

Как сообщал "Апостроф", согласно пенсионной реформой, для выхода на пенсию в 2020 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 000 гривен.

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