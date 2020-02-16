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Как воруют деньги с карточек украинцев: раскрыты главные "схемы"

воскресенье, 16 февраля 2020, 09:00
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Фото: iPhones.ru

За 2019 год в Украине зарегистрировали кражи денег у владельцев банковских карт на сумму около 339 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Ліга.net.

Такой показатель составляет значительно высший процент, чем был в предыдущих годах. Например, сумма украденных с карт денег в прошлом году в 4 раза превышает "зарплату" мошенников в 2015 году.

Отмечают, что в настоящее время наиболее популярным методом является получение конфиденциальной информации - социальная инженерия. Средние суммы краж небольшие, например, в случаях с телефонным мошенничеством - 1403 гривны. Но, как утверждают банкиры, преступникам иногда достаются и десятки тысяч гривен.

Эти виды мошенничества составляют 63% всех проблем, с которыми сегодня сталкиваются службы безопасности украинских банков.

"Наибольшие проблемы у банков и у их клиентов - в сфере интернета и социальной инженерии. Это звонки по телефону (так называемый вишинг), фишинговые сайты, которые выманивают данные платежных карт, и покупки у фиктивных продавцов, которые продают товар по низкой или привлекательной цене, а для этого требуют перевод денег на их счета", - рассказала заместитель директора EMA Олеся Данильченко.

Из всех зафиксированных краж денег с карт более 80% приходится на случаи телефонного мошенничества. Звонить могут от имени представителя банка под разными предлогами, но цель всегда одна - получить данные банковской карты, включая и необходимый для проведения операций CVV-код.

Более "продвинутые" мошенники пытаются выманить у клиентов и их личные данные, позволяющие впоследствии снять лимиты на интернет-расчеты по карте через колл-центр финучреждения.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об опасной схеме, которой начали пользоваться мошенники. Они восстанавливают себе SIM-карту жертвы, после чего получают личные данные и берут кредиты.

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