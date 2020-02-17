Как добиться перерасчета пенсии и что для этого нужно знать: появилось детальное разъяснение

В Пенсионном фонде подчеркнули, чтобы точно знать о размере пенсии, украинцам необходимо проверить учет параметров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "КП" в Украине".

Каждый, кто оформлял пенсию, может проверить, правильно ли ее начисляют. Для этого нужно проверить, все ли учтены параметры, исходя из которых и была рассчитана выплата, то есть зарплата и стаж.

Как проверить правильность начисления пенсии

Сведения о порядке исчисления страхового стажа и заработка, которые взяты за основу при определении размера пенсии, можно получить из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии. Именно из него можно узнать все периоды стажа, которые учтены при исчислении пенсии. В частности, если в пенсионное дело внесены все данные о стаже (на основании трудовой книжки, уточняющих справок о стаже, документов об обучении, о службе и других перио­дах работы (деятельности)), то стаж при исчислении пенсии должен быть учтен в полной мере.

То же касается и заработной платы. Необходимо проанализировать, все ли месяцы заработка учтены при исчислении пенсии и соответствуют ли данные о заработке, полученные при исчислении пенсии, данным, указанным в справке о заработке. В первую очередь указанные предостережения касаются заработка за любые 60 календарных месяцев до 30 июня 2000 года.

Заработок начиная с 1 июля 2000 года, который берется в расчет на основании данных из системы персонифицированного учета, который ведется Пенсионным фондом Украины, будет учитываться при исчислении пенсии в размере, на который начислен единый взнос (сбор на пенсионное страхование). В распоряжении о назначении (перерасчете) пенсии будут отражены данные о величине коэффициента заработной платы и показатель средней заработной платы в Украине, примененные при исчислении пенсии. Здесь же будет отображаться информация об оптимизации заработка, то есть исключение из периода, за который учитывается заработная плата (доход), невыгодного периода до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа, исчисленного в одинарном размере.

Для того чтобы получить всю информацию о порядке исчисления страхового стажа и заработка, которые взяты за основу при определении размера пенсии, нужно обратиться в Пенсионный фонд за выпиской из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии. Это можно сделать и в электронном виде, если вы зарегистрированы на сайте Пенсионного фонда.

Как сделать перерасчет

Согласно законодательству, существуют несколько видов перерасчета пенсии: индивидуальный перерасчет, перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и индексация пенсий.

Индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляются пенсионерам:

которые после назначения пенсии продолжали работать (часть 4 статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

изъявившим желание перейти с одного вида пенсии на другой;

предоставившим документы о стаже, заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

имеющим право на повышение размера пенсий по другим основаниям (установление надбавок, повышений и т.п.).

Работающие пенсионеры. Через каждые два отработанных года работающий пенсионер имеет право на перерасчет своей пенсии. Раньше для этого нужно было обращаться в Пенсионный фонд, теперь это обещают делать в автоматическом режиме.

- В Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" было предусмотрено еще с начала его действия (с 2004 года), что каждые два года работающие пенсионеры могут обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда и осуществить перерасчет пенсии с добавлением того стажа, который человек отработал с предыдущего перерасчета, - рассказали в Пенсионном фонде. - Некоторые люди воспользовались этой возможностью, но есть и те, кто не знал об этом. Теперь же с 1 апреля каждого года начиная с 2018-го будет проведен такой перерасчет тем, кто имеет право на его проведение, но не обратился в фонд. Мы самостоятельно, без обращений пенсионеров, определим по базе данных персонифицированного учета, кто работал, чей заработок или стаж не учтен в размере пенсии, и проведем такой перерасчет с 1 апреля.

После реформы в Украи­не по-прежнему остались несколько видов пенсий, которые можно разделить на спецпенсии, рассчитывающиеся по специальным законам, и так называемые трудовые пенсии, которые назначаются на обычных основаниях.

При этом государство старается, чтобы как можно больше людей отказались от спецпенсий и перешли на обычную пенсию. Для этого в результате реформы осовременили трудовые пенсии, а по спецпенсиям никаких изменений не произошло.

Кроме того, для обычных работающих пенсионеров убрали ограничения по размеру выплат, а для спецпенсий оставили.

- Если чиновник на государственной службе получает пенсию и продолжает работать на госслужбе, то его размер пенсии будет не 60% его оклада, как было назначено, а вычислен согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". У кого как получится - в зависимости от страхового стажа и заработной платы.

Также в Пенсионном фонде уточняют, что любой пенсионер, который получает спецпенсию, может прийти в отделение Пенсионного фонда и пересчитать свою пенсию по обычной формуле. Если она будет выше, то ему выгоднее перейти на общую систему начисления пенсий.

Для тех, кто приобрел стаж

Бывают случаи, что человек после начисления пенсии нашел недостающий стаж. Например, он в свое время работал на временно оккупированных территориях и не смог вовремя получить документы за тот период. Если он смог доказать, что какой-то его стаж по объективной причине выпал из рассмотрения, то он вправе обращаться за перерасчетом.

К тому же по нынешнему законодательству страховой стаж можно докупить. Эксперты говорят, что страховой стаж целесообразно будет докупать тем, у кого имеющийся стаж не дает права на пенсию. Например, если у человека к 60 годам до необходимого минимума не хватает нескольких месяцев, их имеет смысл докупить, чтобы получать пенсию именно с 60 лет, а не с 63.

На сегодня, если человек не работает и не является застрахованным лицом, он может покупать страховой стаж, выплачивая 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц. То есть в этом году сумма составит 2078 гривен (0,44 х 4723грн). При этом, если вы докупаете стаж за прошлые годы, то эта сумма не меняется.

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В распоряжении о назначении (перерасчете) пенсии указывается продолжительность страхового стажа (например, 37 лет, 4 месяца 28 дней) и коэффициент стажа, который применен при исчислении пенсии (соответственно 0,37333).

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Кого не касается перерасчет

Иногда при плановом перерасчете пенсий пенсионеры жалуются, что им не пересчитали размер ежемесячной выплаты. Как говорят специалисты Пенсионного фонда, для отдельных категорий пенсионеров размер пенсионного обеспечения после повышения прожиточного минимума остается без изменений. Это касается лиц, в составе пенсионной выплаты которых отсутствуют составляющие, зависящие от величины прожиточного минимума, к которым относятся, в частности: основной размер пенсии; повышение пенсий детям войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые принудительно переселены; ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС; надбавка на уход и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на 2020 год проживает 11,3 миллиона пенсионеров, каждый из них в среднем получает 3083 гривны.