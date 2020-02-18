Накопительные пенсии в Украине: на какую прибавку и когда можно рассчитывать

Если в Украине состоится пенсионная реформа и накопительные пенсии станут обязательными, то украинцы смогут рассчитывать на прибавку к выплатам, но все будет зависеть от суммы зарплаты и взноса.

Об этом сообщает "Страна".

В законопроекте прописано, что все работающие граждане в обязательном порядке будут перечислять в счет будущих пенсий не менее 1% от зарплаты, но по желанию процент отчислений можно увеличивать. То есть, с минимальной зарплаты в 4,7 тыс. гривен нужно будет ежемесячно платить 47 гривен, а со средней (около 12,3 тыс. гривен) - 123 гривны.

Работодателям придется платить еще по 2% от зарплаты каждого сотрудника, а если человек примет решение отчислять на пенсии больше 1%, то вырастут и платежи с работодателей - до 5%.

Отмечается, что размер будущей накопительной пенсии будет зависеть от суммы взносов, сроков накопления и т.д. Если человек будет платить взнос с зарплаты в 4700 гривен, то за год набежит около 1700 гривен (при условии, что вы платите 1%, а работодатель - 2%), а за 10 лет -17 тыс. гривен. То есть, украинцы, которые начнут откладывать на пенсию в 50 лет и будут получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать всего на дополнительные 70 гривен в месяц.

Если же платить взнос со средней зарплаты, которая на данный момент - 12,3 тыс. гривен, то за год можно накопить порядка 4,4 тыс. гривен. При условии, что человек начнет откладывать в 40 лет, на момент выхода на пенсию на его счете будет больше 88 тыс. гривен, а этого хватит на 366 гривен доплат в течение последующих 20 лет.

Для тех, кто только начинает карьеру и станет отчислять на пенсию с 25 лет, есть шанс до выхода на заслуженный отдых накопить 154 тыс. (при условии отчислений со средней зарплаты в 12,3 тыс.). А это порядка 640 гривен к пенсии.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года для выхода на пенсию необходимо иметь как минимум 27 лет страхового стажа.