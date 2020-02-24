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Повышение пенсий в Украине: кому ждать прибавки с 1 марта, а кому - нет

понедельник, 24 февраля 2020, 08:17
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Фото: Facebook

В Украине с 1 марта повысят пенсии отдельным категориям граждан - выплаты возрастут не у всех, но у большинства из 11,3 млн нынешних пенсионеров.

На индексацию могут рассчитывать те, кому пенсия была назначена по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца или по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии).

Не пересчитают пенсии госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; получающим максимальные пенсии (на сегодня - 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн).

Стоит добавить, что если после индексации пенсия госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, ее автоматически пересчитают. Но пенсионер имеет право в любое время вернуться на получаемую ранее пенсию.

Также не могут рассчитывать на индексацию получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий. Для последних автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3370 грн (+306 грн).

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты сравнили размер пенсий в Украине и Европе.

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