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Как рассчитать, какой будет пенсия после повышения в марте: детальное разъяснение

вторник, 25 февраля 2020, 15:41
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С 1 марта украинских пенсионеров ожидает очередная индексация пенсий. Так, прибавку получат те, кому назначены выплаты по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по выслуге лет.

Повышение выплат коснется около 10 миллионов украинских пенсионеров. К слову, пенсии вырастут ненамного, а мы подскажем, как правильно высчитать надбавку.

Так, прибавку к пенсии можно высчитать по формуле:

Новая пенсия = старая пенсия + % от старой пенсии [½ прироста средней ЗП + ½ потребительской инфляции]

В этой формуле прирост средней зарплаты - это процент, на который она выросла за прошлый год по сравнению с позапрошлым. Потребительская инфляция - общее повышение цен за прошлый год. За прошлый год она составляет 4,1%, а значит для расчета нужно брать ровно половину - 2,05%.

Показатели средней зарплаты очищены от страховых взносов и опубликованы на сайте Пенсионного фонда. Для определения годового увеличения средней зарплаты нужно сравнить ее средние значения в 2018 году (7810,88 грн) и в 2019 году (9205,19 грн). Таким образом, получаем +17,85%, а половина - 8,925%.

Выходит, что процент, на который увеличивается базовая пенсия, составит 10,975%.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова заявила, что рассматривается план о ликвидации Пенсионного фонда.

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