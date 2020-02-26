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Что влияет на размер субсидии в Украине: появилось детальное разъяснение

среда, 26 февраля 2020, 07:44
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Фото: Facebook

На размер субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Украине влияет тариф на оказание услуги, условия проживания человека и доходы его семьи.

Об этом сказал во вторник, 25 февраля, на одном из телеканалов заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, расчет субсидии происходит индивидуально.

"Мы можем говорить о средних показателях, но не надо забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количества потребленной услуги", - сказал Музыченко.

Он уточнил, что на размер субсидии влияют такие факторы: условия проживания человека (параметры тех услуг, которые человек использует); цена и тариф, которые установлены соответствующим органом для конкретного вида услуги; доходы членов домохозяйства.

Музыченко добавил, что каждый украинец может в любое время выбрать, каким образом хочет получать выплату: по безналичному расчету или наличными.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какую субсидию в среднем получают украинцы.

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