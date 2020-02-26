От чего зависит тариф на доставку газа в разных областях: названы ключевые факторы

Эксперты назвали факторы, которые влияют на тарифообразование, касающееся доставке газа в разные области Украины и ответили на вопрос, с чем на самом деле связан разброс в цене в зависимости от региона.

Своим мнением на этот счет они поделились в материале "Апострофа".

Как известно, ранее НКРЭКУ установила тарифы, которые отличаются от региона к региону. Так, если в Киеве он составляет 28 копеек (без НДС) за 1 кубометр в месяц, то в Киевской области – 78 копеек (без НДС), то есть почти в три раза выше, чем в столице. Похожая ситуация в Харькове и области – для областного центра тариф составляет 30 копеек (без НДС), для области – 1,03 гривны (без НДС).

Без учета Крыма и Севастополя, которые с 2014 года вследствие российской агрессии не контролируются украинскими властями, в стране есть 25 регионов – 24 области плюс Киев. Однако тарифы на доставку газа установлены для 44 региональных компаний – операторов газораспределительной сети (ГРС). Это связано с тем, что в некоторых областях газоснабжением занимаются несколько таких компаний. Так, в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях их по две, во Львовской, Тернопольской и Днепропетровской – по три, а в Полтавской и Винницкой – по четыре. И тарифы для операторов ГРС отличаются, в том числе внутри одного региона, как это видно на примере Харьковской области, в несколько раз.

Есть среди этих компаний и абсолютные рекордсмены с точки зрения размера тарифа. Это – ООО "Газпостачсервис", обслуживающее часть Винницкой области (1,92 гривны без НДС за 1 кубометр газа) и ООО "Спектргаз", которое работает во Львовской области (1,99 гривны без НДС за 1 кубометр газа).

С чем связан такой разброс цен? "Там очень много факторов - тип подключения, наличие инфраструктуры, потери (при транспортировке), количество работников и так далее", - сказал в комментарии "Апострофу" старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

Кроме того, по словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", Татьяны Бойко, цена на распределение зависит и от протяженности сетей, технологических потерь, количества абонентов, численности работников, наличия счетчиков.

Таким образом, если совсем грубо - чем меньше населенный пункт, и чем дальше он находится от магистральных газопроводов, тем выше тариф на его доставку потребителям.

Но в этом случае непонятно, почему жители многоэтажек, например, в Ирпене, который находится всего-то в 8 километрах от Киева, и где застройка такая же плотная как в столице, должны платить втрое больше, чем киевляне?

Очевидно, что тариф берется как средний по региону, отмечает исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Справедливо ли это? Вряд ли. В разговоре с "Апострофом" Святослав Павлюк отметил, что расчеты операторов газотранспортных сетей, которые ложатся в основу тарифообразования, вызывают вопросы: "Есть моменты, которые не поясняются, и я не сказал бы, что они прозрачно установлены".

Поэтому со всем этим необходимо очень тщательно и профессионально разбираться, без эмоций и популизма. "Верификация (предоставляемых) цифр – предмет очень глубокого, спокойного и профессионального анализа", - отметил эксперт.

Но здесь возникает вопрос доверия (или недоверия), прежде всего, к самому регулятору, а здесь есть большие сомнения.

Подробнее об этой ситуации, читайте в материале "Апострофа": Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива.