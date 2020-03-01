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Минфин провалил выполнение бюджета в феврале: с чем возникли серьезные проблемы

воскресенье, 01 марта 2020, 16:26
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Минфин недовыполнил пополнение бюджета Украины в феврале, остановившись на отметке в 93,7%, при совокупных пополнениях казны в 95,3% от запланированного 100%-ного объема.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей Facebook-странице, отчитываясь о своей деятельности за прошедший месяц в субботу, 29 февраля.

Так, в министерстве отметили, что медленный рост средней заработной платы, низкие объемы импорта, укрепление гривны и низкая стоимость газа усложнили выполнение месячного плана.

Что касается расходов, то по оперативным данным Госказначейства, в январе-феврале их объем составил 131,1 млрд гривен, или 85,5% от росписи. Отмечается, что на 28,2 млрд гривен (на 17,8%) были увеличены расходы на оплату труда в результате повышения минималки и составили 91,9% от росписи.

Как сообщал "Апостроф", ранее Минфин раскрыл неутешительные данные за первый месяц года, отметив наличие явной дыры в бюджете за январь.

Также пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова может стоить бюджету Украины только в январе 8 млрд гривен, поскольку ежедневно бюджет теряет на таможне минимум 200 млн гривен.

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