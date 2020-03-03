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Украинцам придется декларировать все доходы: кому грозят штрафы за нарушения

вторник, 03 марта 2020, 11:30
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Украинцы, которые имеют дополнительный доход, обязаны самостоятельно его задекларировать и заплатить налог в размере 18%, для этого им надо обратиться в налоговую службу по месту регистрации.

Украинцы должны задекларировать доходы:

  • от предпринимательской и профессиональной деятельности;
  • от иностранных источников;
  • операции с активами;
  • доход от аренды;
  • за наследство;
  • продажу имущества;
  • от продажи собственной продукции.
  • с иностранных источников.

Важно, платить нужно самостоятельно и налоговую обращаться без напоминаний.

Для тех кто просрочит платеж или решит не платить существует система штрафов:

  • за просрочку или отказ подать декларацию – 170 грн;
  • повторное нарушение – 1020 грн;
  • за неуплату налогов – 20% суммы;
  • если налоговик сам обнаружит нарушения – 25% суммы;
  • за значительное уклонение (сумма от 881 тыс. грн) – уголовная статья, запрет занимать ответственные должности

Налоговый кодекс позволяет в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ. Так, в случае, если в прошлом году украинец платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную), он имеет право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.

К примеру, если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн (13 тыс. в месяц), компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Причем размер компенсации считается по формуле:

Сумма потраченных средств × 18%

Так, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Важно при этом отметить, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцам придется заплатить налог за каждый дополнительный квадратный метр жилья, который превышает установленную законом норму.

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