Чем грозит Украине ликвидация Пенсионного фонда: названы главные риски

Бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун крайне негативно оценивает перспективу ликвидации Пенсионного фонда.

Об этом он заявил в комментарии "Апострофу".

"В этом случае речь идет о демонтаже системы социального страхования в Украине. Это неоправданный и очень рискованный шаг", - сказал он.

По словам специалиста, Пенсионный фонд - это, прежде всего, специалисты и технологии, и далеко не факт, что они будут успешно вмонтированы в структуры, которым передадут функции Пенсионного фонда в случае его ликвидации. Более того, если власти решатся на такой шаг, вполне возможно, что со временем придется соответствующую структуру восстанавливать.

Эксперт также не исключил, что, если власти пойдут на то, чтобы упразднить Пенсионный фонд, также будет отменен единый социальный взнос (ЕСВ), средства от отчисления которого в основном и наполняют ПФ (идея отмены ЕСВ или его объединения с другими налоговыми сборами в рамках планируемой налоговой реформы ранее также высказывалась представителями властей, – "Апостроф").

В свою очередь, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак не видит ничего страшного в том, что Пенсионный фонд может быть ликвидирован. По его словам, в Украине у ряда структур дублируются функции по предоставлению социальной помощи.

"Если структура (Пенсионный фонд, - "Апостроф") исчезнет, это не означает, что исчезнет инфраструктура, а люди перестанут получать пенсии. Они будут их получать, как они получают и другую помощь, например, субсидии", - сказал он в разговоре с изданием.

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда.