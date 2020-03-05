Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

Хронически дотационному Пенсионному фонду Украины готовят перезагрузку. При этом одним из возможных вариантов станет его полная ликвидация. "Апостроф" разбирался, как сделать отечественную пенсионную систему более эффективной.

Пенсионный фонд Украины является неэффективным и нуждается в серьезной реформе. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание просит 5 миллиардов гривен, тогда как большинство пенсионеров получает не более 2 тысяч гривен", - сказал Зеленский.

И действительно, необходимо навести порядок с расходами – это всегда правильно, особенно, учитывая, что Пенсионный фонд хронически убыточен, и ежегодно получает дотации из госбюджета. Так, в 2020 году при общем бюджете Пенсионного фонда в 448,61 миллиарда гривен его дефицит составит 146,83 миллиарда гривен, который будет покрыт за счет средств государственной казны.

И, похоже, это – не единственное, что ждет многострадальный Пенсионный фонд.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, планируется перезагрузка фонда: "Один из вариантов - ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству". Она добавила, что также возможно объединение Пенсионного фонда с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство.

Рискованный шаг

Бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун крайне негативно оценивает перспективу ликвидации ПФ. "В этом случае речь идет о демонтаже системы социального страхования в Украине, - заявил он в комментарии "Апострофу". - Это неоправданный и очень рискованный шаг".

По словам специалиста, Пенсионный фонд - это, прежде всего, специалисты и технологии, и далеко не факт, что они будут успешно вмонтированы в структуры, которым передадут функции Пенсионного фонда в случае его ликвидации. Более того, если власти решатся на такой шаг, вполне возможно, что со временем придется соответствующую структуру восстанавливать.

Эксперт также не исключил, что, если власти пойдут на то, чтобы упразднить Пенсионный фонд, также будет отменен единый социальный взнос (ЕСВ), средства от отчисления которого в основном и наполняют ПФ (идея отмены ЕСВ или его объединения с другими налоговыми сборами в рамках планируемой налоговой реформы ранее также высказывалась представителями властей, – "Апостроф").

В свою очередь, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак не видит ничего страшного в том, что Пенсионный фонд может быть ликвидирован. По его словам, в Украине у ряда структур дублируются функции по предоставлению социальной помощи. "Если структура (Пенсионный фонд, - "Апостроф") исчезнет, это не означает, что исчезнет инфраструктура, а люди перестанут получать пенсии. Они будут их получать, как они получают и другую помощь, например, субсидии", - сказал он в разговоре с изданием.

Тарас Козак не видит ничего страшного в том, что Пенсионный фонд может быть ликвидированФото: unian

Всех под одну гребенку

Однако упразднение Пенсионного фонда может привести к "уравниловке" в пенсионном обеспечении граждан, условно говоря, на уровне прожиточного минимума, отмечает Виктор Колбун. И это вряд ли понравится самим пенсионерам, по крайней мере, многим из них.

На самом деле, нечто подобное существует в Грузии, опыт которой Украина время от времени пытается перенимать. В Грузии существует так называемая пенсия по возрасту - ее получают женщины с 60 лет, и мужчины, которым исполнилось 65 лет. Пенсия не зависит от стажа работы, и составляет с 1 января 2020 года 220 лари (чуть больше 70 долларов). Несколько больше полагается гражданам старше 70 лет, а также жителям высокогорных районов (грузинский рельеф довольно гористый). Грузинская пенсия - это как раз та самая "уравниловка", и она представляет собой практически абсолютный прожиточный минимум, на который, как признаются сами грузины, жить очень сложно, скорее, можно только выживать. Кроме того, многим пенсионерам помогают дети, если они, конечно, есть, и если у них самих есть достаточные средства.

Грузинская пенсия по возрасту сопоставима с украинской минимальной пенсией, которая привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. С января 2020 года она составляет 1769 гривен (по текущему курсу 72 доллара).

Нужно добавить, что с 2019 года также в Грузии начала действовать и накопительная пенсионная система, которая все никак не заработает в Украине. Грузинская накопительная система финансируется из трех источников - по 2% из месячной зарплаты работника на его персональный пенсионный счет отчисляют сам работник, его работодатель, а также государство.

В Украине, как известно, также хотят ввести накопительную пенсию - так называемый второй уровень пенсионный системы. Пока речь идет о законопроекте, находящемся на рассмотрении Верховной Рады, но до сессионного зала он еще не дошел. Документ, в частности, предусматривает, что работодатель будет должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник - 1%. При этом ЕСВ на уровне 22% от зарплаты, который платит работодатель, сохранится (если другой закон его не отменит).

Аналогии с грузинской моделью явно напрашиваются, но говорить о том, что Украина пойдет именно по такому пути, сейчас нельзя. Более того, отечественные политики вряд ли решатся на то, чтобы перевести пенсионеров на прожиточный минимум, так как это чревато существенными электоральными потерями.

Пенсионерка в ГрузииФото: Getty images

Пенсия в смартфоне

Однако ликвидация Пенсионного фонда - не единственный вариант "перезагрузки" пенсионной системы Украины. Еще один сценарий - и о нем упомянула Галина Третьякова - объединение Пенсионного фонда с другими службами, выполняющими функции по предоставлению социальной помощи гражданам. И этот вариант получает поддержку экспертов.

"Если говорить не о ликвидации, а о преобразовании фонда, соединении всех функций фондов социального страхования, объединении их в одной структуре, не зависимо от того, как она будет называться, это уже будет совсем другое дело. И здесь все будет зависеть от того, какие функции такая структура будет выполнять, и как это все будет организовано. Такая оптимизация могла бы быть даже целесообразной", - говорит Виктор Колбун.

Тарас Козак возлагает большие надежды на цифровизацию процессов: "Сегодня, когда многие вещи можно делать через электронные услуги, зачем содержать огромный штат с бухгалтерией, недвижимость, автотранспорт в каждом райцентре? Лучше объединять как можно больше направлений в один функционал предоставления социальной помощи гражданам".

Здесь снова уместно вспомнить законопроект о накопительной системе, поскольку он, помимо прочего, предусматривает создание дополнительной структуры пенсионного обеспечения - Пенсионное казначейство, через которое деньги должны будут направляться на персональные банковские счета будущих пенсионеров. Непонятно, как это вяжется с планами по объединению всех ведомств, оказывающих социальные услуги, в единую структуру. Или же это Пенсионное казначейство (если оно, конечно, будет создано) войдет в состав этого объединенного ведомства?

Ответа на этот вопрос пока нет. Как нет его и на вопрос о дальнейшей судьбе Пенсионного фонда, да и, в целом, всей пенсионной системы Украины.