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Кому добавят сто гривен, а кому тысячи: когда и как повысят пенсии в Украине

воскресенье, 08 марта 2020, 11:37
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Фото: NewsOne

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Об этом она сообщила в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - сказала Лазебеная.

Также чиновница напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

В то же время, она объяснила, почему с 1 марта не произошло переиндексации пенсий.

Лазебная отметила, что для многих людей отсутствие индексации было необычным, поскольку в течение нескольких лет пенсионеры получали повышение именно в этот день. Однако, по ее словам, с 2017 года эту цифру 1 марта – убрали. Чиновница считает, что скорее всего, эту дату нужно вернуть.

Отдельное внимание министр обратила на неравенство пенсий, которое сейчас есть.

"Между выплатами людей, которые пошли 2 года назад, и 20 – большая разница. Нам надо осовременивать их пенсии, потому что это несправедливо. Соответственно, и переиндексацию получать на разные суммы: один – 2 тыс, другой – до ста гривен. Мы это скорректируем, подготовим программу," – сказала Лазебная.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минсоцполитики и Пенсионном фонде заявили журналистам, что средств для повышения пенсий в марте 2020 года на счета не поступило.

В то же время экс-министр социальной политики писала у себя в соцсетях, что перерасчет пенсий состоится в сентябре 2020 года и пенсии поднимут в среднем на 216 гривен.

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