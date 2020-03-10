В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны

В Национальном банке Украины пообещали использовать международные резервы, чтобы поддержать стабильность гривны, которая пошатнулась из-за волнений на валютном рынке. Падение украинской валюты в регуляторе объясняют психологическими факторами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", - сказано в комментарии НБУ.

Высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в регуляторе назвали типичным для послепраздничных дней. Кроме того, на него влияет высокая неопределенность относительно дальнейшего распространения коронавируса в мире и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

При этом в НБУ подчеркнули, что эпидемия коронавируса оказывает ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины, поскольку украинский экспорт продолжает расти, а снижение цен на отдельные экспортные товары компенсировано наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

"Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса, состоянием мировых финансовых и товарных рынков и при необходимости будет и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", - подчеркнули в НБУ.

В Национальном банке утверждают, что имеют достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны. "Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл. США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", - похвастались в Нацбанке.

По данным НБУ, ситуация на денежно-кредитном рынке Украины остается стабильной, и гривневая ликвидность банковской системы сейчас составляет около 230 млрд грн, а валютная - более 8 млрд долл.

Как сообщал "Апостроф", утром во вторник, 10 марта, в пунктах обмена валют в Киеве был замечен еще больший рост курса доллара и евро относительно гривны, то есть украинская валюта продолжает падение.