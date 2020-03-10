Гривна дешевеет: Нацбанк изменил курс валют на 10 марта

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на вторник, 10 марта, - гривна дешевеет.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился на 18 копеек: с 24,74 грн за доллар до 24,92. Гривна к евро подешевела на 54 копейки - до 28,23 грн за евро. 10 российских рублей стоят 3,65 грн.

Стоит отметить, что старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует дальнейший рост курса доллара относительно гривны.

Как сообщал "Апостроф", финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего.

Читайте об этом детальнее в материале: Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.