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Сколько стоит гривна в обменниках Киева: новые данные

понедельник, 16 марта 2020, 19:58
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В понедельник, 16 марта, в обменных пунктах Киева установили курс валют.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как свидетельствует снимок, в обменниках столицы американский доллар покупают уже по 27,30 гривен, а продают по 27,80 гривны.

Также существенно подорожал евро, преодолев отметку в 30 гривен. Покупают европейскую валюту по 30,00 гривны, продают по 30,50 гривны.

Для сравнения, на прошлой неделе, 11 марта, доллар покупали за 26,20 гривен, а продавали по 27,40 гривны. Европейскую валюту покупали по 29,30 гривны, продавали по 30,70 гривны.

Как сообщал "Апостроф", в Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится. Курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

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