Гривна продолжает падать: свежее фото курса валют в обменниках

На протяжении дня в среду, 11 марта, в обменных пунктах в Киеве курс доллара продолжал стремительно расти, в продаже американская валюта подорожала на целую гривну.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как свидетельствуют снимки, в обменных пунктах Киева американский доллар покупают уже по 26,20 гривен, а продают по 27,40 гривны. Утром того же дня курс при покупке был 25,90 - 26 гривен, а в продаже - 26,40 - 26,50 гривны.

Также существенно подорожал евро, преодолев отметку в 30 гривен. Покупают европейскую валюту по 29,30 гривны, продают по 30,70 гривны. Утром евро при покупке стоил 29,10 гривны, при продаже — 29,70 гривны.

Очередное изменение курса валюты повязывают с объявлением в Киеве режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины пообещали использовать международные резервы, чтобы поддержать стабильность гривны, которая пошатнулась из-за волнений на валютном рынке. Падение украинской валюты в регуляторе объясняют психологическими факторами.