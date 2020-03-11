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Гривна продолжает падать: свежее фото курса валют в обменниках

среда, 11 марта 2020, 19:43
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На протяжении дня в среду, 11 марта, в обменных пунктах в Киеве курс доллара продолжал стремительно расти, в продаже американская валюта подорожала на целую гривну.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как свидетельствуют снимки, в обменных пунктах Киева американский доллар покупают уже по 26,20 гривен, а продают по 27,40 гривны. Утром того же дня курс при покупке был 25,90 - 26 гривен, а в продаже - 26,40 - 26,50 гривны.

Также существенно подорожал евро, преодолев отметку в 30 гривен. Покупают европейскую валюту по 29,30 гривны, продают по 30,70 гривны. Утром евро при покупке стоил 29,10 гривны, при продаже — 29,70 гривны.

Очередное изменение курса валюты повязывают с объявлением в Киеве режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины пообещали использовать международные резервы, чтобы поддержать стабильность гривны, которая пошатнулась из-за волнений на валютном рынке. Падение украинской валюты в регуляторе объясняют психологическими факторами.

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