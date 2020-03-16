Все только начинается: появился неутешительный прогноз по курсу гривни

Официальный курс на понедельник, 16 марта, установлен на уровне 26,089 гривен за доллар, что на 23 копейки выше курса, установленного в пятницу, 13 марта.

Об этом сообщает НБУ.

Отметим, что курс доллара в Украине за последнюю неделю существенно вырос. В итоге за последние три дня наличная гривна потеряла почти 7% стоимости, в деньгах это 1,7 грн на каждом долларе.

Курс упал до 26 грн/доллар и более, последний раз гривна так дешево стоила 8 месяцев назад.

Отметим, что на данный момент НБУ тратит золотовалютные резервы на удержание курса, но как видно из ситуации, ее удержать плохо удается.

Как сообщал "Апостроф", финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего.

Читайте об этом детальнее в материале: Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.