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Будет очень больно: эксперт объяснил, как мировой кризис ударит по Украине

понедельник, 09 марта 2020, 16:42
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Резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего.

Об этом "Апостроф" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, перед Украиной стоят очень серьезные вызовы. То, что произошло на рынках в "черный понедельник", Фурса назвал самым настоящим шоком.

"И, если бы это было без коронавируса, возможно, была бы просто сильная коррекция, и мы бы пошли дальше. Но, поскольку рынки уже и так очень волатильны из-за эпидемии, то, возможно, мы действительно начали двигаться к рецессии", - сказал специалист.

Для Украины новый мировой кризис может стать очень болезненным.

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", – добавил Фурса.

Единственным положительным моментом, по словам аналитика, является то, что Национальный банк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта, они составляли 26,6 миллиарда долларов - "Апостроф"): "Из них будут идти и внешние погашения, Нацбанк (за счет них) будет сдерживать снижение курса гривны, но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история". При этом он добавил, что запас прочности резервов НБУ – не более одного года.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин согласен с прогнозом роста гривны по отношению к доллару. По его мнению, в ближайшее время курс достигнет отметки в 27 гривен за доллар, и вряд ли остановится на этом.

Подробнее о том, чего ждать от кризиса, читайте в материале "Апострофа": Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.

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