В Украине на время карантина действует важное нововведение по оплате коммуналки

В связи с карантином из-за вспышки коронавируса, в Украине на период его действия временно отменены штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

17 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым определяется, что на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/приостановлении предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащих на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Согласно действующему законодательству коммунальные услуги, по которым Минрегион обеспечивает формирование и реализацию государственной политики (поставка тепловой энергии, снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами), и услуга по управлению многоквартирным домом осуществляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведения ремонтных и профилактических работ, в межотопительный период для систем отопления и ликвидации последствий аварии.

Отмечают, что все предприятия, организации и учреждения, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, работают в штатном режиме.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 23:00 20 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирусом Covid-19: первый заболевший был обнаружен в Тернопольской области.