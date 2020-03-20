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Пошел 5-й десяток: коронавирус в Украине зацепил еще одну область

пятница, 20 марта 2020, 23:18
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Фото: КГГА

По состоянию на 23:00, Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирусом Covid-19: первый заболевший был обнаружен в Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также еще один новый случай был подтвержден в Киевской области.

Всего, по данным Минздрава, случаи заражения коронавирусом были обнаружены в Черновицкой (25 заболевших, из них один умерший и один выздоровевший), Днепропетровской (2 заболевших), Житомирской (1 случай, оказавшийся летальным), Львовской (1 заболевший), Ивано-Франковской (2 заболевших, из них один умерший), Донецкой (1 заболевший), Киевской (4 заболевших), Харьковской (1) и в городе Киеве (3). Также, по предварительным данным, есть еще один случай в Киеве, о котором "Апостроф" узнал из собственных источников.

Кроме того, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер уточнил, что на территории области случаев коронавируса пока нет, а 37-летняя харьковчанка, которая заразилась, вернулась из Франции 11 марта и с тех пор находится в Киевской области.

Подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.

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