Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта

Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. Испания уже перегнала Китай и стала лидером по смертности. В Украине известно про 27 случаев заражения, про 5 последних стало известно вечером 19 марта. Не исключено, что осенью в стране начнется вторая волна распространениия болезни. "Апостроф" рассказывает о всех событиях, связанных с распространением вируса.

По состоянию на 13 часов 20 марта всего в мире заразилось коронавирусом 245 484 человек, умерли 10 031. По смертности лидирует Италия (3 405 человек при 41 035 зараженных), далее идут Китай (3 133 при 81 250 зараженных), Иран (1 284 при 18 407 зараженных) и Испания (833 при 18 077 зараженных).

Что происходит в Украине и с украинцами за границей

Украинские ученые закончили разработку тест-системы, которая поможет в выявлении COVID-19. Система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины. Работа над ней началась еще январе 2020 года по указанию Совета национальной безопасности и обороны.

Еще одна смерть. В итальянской провинции Бергамо 19 марта умерла украинка родом из Львовской области. Официального подтверждения этому пока нет. О смерти сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий. Ранее в городе Ровато провинции Брешия умерла украинка. Перед смертью она была госпитализирована и находилась в тяжелом состоянии.

Сейчас за границей 13 зараженных коронавирусом украинцев ( в том числе умершая в Италии львовянка). Известно что на испанском курортном острове Тенерифе застряли около 80 украинцев.

Первые экспресс-тесты для диагностики коронавируса закупили и уже отправил в зону ООС.

В Киеве в целях сдерживания распространения инфекции, на въездах и выездах из города обустроили 8 стационарных постов, которые патрулируют полиция и нацгвардия. На транспорте в столице с утра снова наблюдались огромные очереди.

При этом один из очевидцев рассказал, что полиция выборочно реагирует на нарушение режима карантина.

Мэр столицы заявил, что на данный момент на коронавирус проверили 291 киевлянина: "Мы не знаем сколько среди нас инфицированных людей. Они могут не заболеть, но переносить инфекцию".

По его словам, все семейные врачи и скорые помощи обеспечены тестами на COVID-19. Их, по необходимости, медработники смогут делать на дому.

Тем временем как украинские власти планируют ужесточить карантин из-за коронавируса. В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.

Одесса. Из-за карантина жители города и области перестали сдавать кровь. Областная станция переливания крови сообщает о катастрофическом снижении активности доноров и ожидает дефицита компонентов крови. Вчера на станцию пришли всего четыре человека при обычных 50-ти.

В Харькове люди бьют окна и блокируют движение транспорта.

Заявление Зеленского

Президент 20 марта опубликовал заявление в котором заявил про первого пациента в Украине, который выздоровел от коронавируса. Пациент - из Черновцов.

Президент также отметил, что рассчитывает получить 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая.

Зеленский подчеркнул, что страна не выдержит, если миллионы граждан заболеют одновременно.

Испания

Из-за быстрого распространения болезни правительство распорядилось временно закрыть все отели страны, а также, гостевые дома и кемпинги. У них есть максимум 7 дней для реализации предписанных мер. Только охранники и обслуживающий персонал могут остаться на рабочих местах. За исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени или, где люди постоянно проживают, при условии, что они располагают необходимой инфраструктурой для защиты и изоляции людей.

Ситуация в других странах

США: 13 737 новых зараженных, 201 смерть.

Франция: 10995 новых зараженных, 372 смерти.

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами.

Саудовская Аравия полностью остановила транспортное движение.

Иран выявил за сутки 1237 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались.

Гаити объявляет чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом: вводит комендантский час и закрывает границу.

Новая Зеландия подтверждает 11 новых случаев COVID-19. Всего случаев – 39.

Казахстан: в стране подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом. В стране установили пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты.

Германия. 15320 новых зараженных, 46 смертей. Среди жителей Берлина стали распостранять "Корона-Кодекс", в котором точно и доходчиво перечислены все правила жизни в условиях пандемии.

Власти Аргентины вводят в стране общий карантин.

Беларусь: число зараженных выросло с 51 до 69 человек. Белавиа приступила к вывозу граждан Беларуси из РФ. Первый борт вылетел в Минск, на нем также летят 4 украинца.

ЕС просит Эквадор гарантированный доступ в аэропорт после того, как взлетно-посадочная полоса была заблокирована грузовиками в одном из городов.