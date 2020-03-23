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"Золотые" гречка и борщ: на что больше всего взлетели цены в Украине на фоне коронавируса

понедельник, 23 марта 2020, 13:44
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Фото: Facebook

Смертельный коронавирус не обошел стороной и Украину, где каждый день фиксируют десятки новых случаев заболеваний. На этом фоне развилась паника, из-за чего люди начали сметать продукты с полок магазинов. Интересно, что с начала пандемии некоторые продукты заметно подорожали.

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Так, в супермаркетах АТБ подорожал ряд товаров. Это связано с тем, что производители начали поднимать цены на свои продукты из-за большого спроса.

Что и на сколько подорожало:

  • Сахар - 8%
  • Макаронные изделия - 9,5%
  • Пшеничная крупа - 11%
  • Гречка - 51%.
  • Борщевой набор - 35-128%

Кроме того, поднялись цены на овощи и фрукты.

Напомним, что в сети появился онлайн-сервис, который рассчитывает по некоторым общим показателям и опираясь на статистику, ваши шансы умереть от коронавируса.

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