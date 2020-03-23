Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет - онлайн трансляция

Смертельный коронавирус, атаковавший практически весь мир, продолжает уносить жизни. В ВОЗ признали, что распространение COVID-19 будет крайне тяжело остановить. Если первые 100 тыс. случаев болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней. Канцлер Германии Ангела Меркель уже даже ушла на карантин, а в США стремительно выросло число заболевших. "Апостроф" рассказывает о всех событиях в онлайн-трансляции.

09:02 Корреспондент "Апострофа" рассказал, что происходит в Киеве. На Академгородоке на остановке дежурит патруль - два нацгвардейца и один полицейский, наличие пропусков для входа в автобус проверяет полицейский из автобуса или водитель.

Часть людей еще не в курсе про ограничения транспорта и не знает, как добираться на работу, кто-то ловит попутки, кто-то упрашивает полицейского взять его в автобус, в целом ситуация спокойная, автобусы ходят с интервалом 15 минут.

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08:44 В Киеве в общественный транспорт стали пускать исключительно по специальным пропускам. Они будут выдаваться медицинским работникам, спасателям, правоохранителям, работникам жилищно-коммунального хозяйства, сотрудникам магазин и аптек, а также сотрудникам стратегических предприятий.

08:35 Ведущий китайский вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что для полной победы над коронавирусной инфекцией европейским странам может понадобиться до двух лет.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", - рассказал он.

08:17 В Иране после употребления фальсифицированного алкоголя умерли более 200 человек. Люди надеялись, что алкоголь предотвращает заражение коронавирусной инфекцией. Жертвами такого "лечения" в стране становятся даже дети.

08:11 За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших составляет 438.

08:09 По информации Центра общественного здоровья Украины, за последние сутки выявлены новые случаи в следующих областях:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 - за последние сутки

Киев - 29, из них 20 - в течение суток;

Киевская область - 5, 1 в течение суток;

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

07:50 Мэр городка Мьенго (Испания) установил ограничения для владельцев домашних животных. Гулять с собаками можно, но отдаляться от дома дальше, чем на 250 метров, запрещено.

В последние дни на местные пляжи стали приезжать жители соседних муниципалитетов, чтобы погулять с собаками. Это недопустимо в условиях карантина, уверен мэр.

07:37 Американский сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии Рэнд Пол подхватил коронавирусную инфекцию. Это первый зараженный COVID-19 сенатор в США, сообщает CNN.

В воскресенье, 22 марта, чиновник сообщил, что "чувствует себя хорошо". Впрочем, кое-кто из коллег Пола сердится, что тот не самоизолировался раньше и, таким образом, подверг опасности других сенаторов.

Сам Рэнд Пол не знает, где и когда контактировал с инфицированным человеком. Он рассчитывает вернуться в Сенат после окончания карантина. Его коллеги уже заявили, что планируют сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

07:34 Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что противомалярийный лекарственный препарат Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis потенциально помогает излечить коронавирус COVID-19.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", - заявил он.

07:20 В столице Испании Мадриде открыли самый большой в Европе временный госпиталь. Его устроили на территории огромного выставочного центра Ifema. Он рассчитан на 5000 мест. Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

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07:12 В США единовременно выплатят 1000 (или более) долларов каждому взрослому жителю страны в качестве помощи во время эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса.

07:10 Исследователи обнаружили, что в большинстве случаев вспышки коронавируса произошли в регионах с низкими температурами - между 3 и 17 градусами по Цельсию.

06:55 В Чехии сообщили про первый летальный случай коронавирусной инфекции. От COVID-19 умер 95-летний пациент пражской больницы "Буловка".

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех предлагает правительству до 1 апреля закрыть все непродовольственные магазины, а также ограничить передвижение людей.

06:43 Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди якобы лучше переносят коронавирус или болеют им в легкой форме. По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, не существует научных свидетельств о достоверности данного факта. Также не имеют под собой доказательств и утверждения о вероятности заразиться COVID-19 через воду из-под крана.

06:35 Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. По его словам, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

Министр подчеркнул, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все граждане должны минимизировать контакты с другими людьми, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

06:20 По состоянию на утро общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 14 641 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 5476 человек. В Китае - 3153 человека за все время эпидемии. Всего в мире 336 000 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 333 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (59 138), США вышли на третье место, включая Китай (33 276), Испания (28 768), Германия (24 873) и Иран (21 638).

В Украине зафиксировано 73 случая COVID-19.

Таблица распространения коронавируса (обновляется)

06:05 Канада и Австралия не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду-2020 из-за распространения коронавируса, заявил Национальный олимпийский комитет. Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

06:02 Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы, заразился коронавирусом. Его изолировали от других заключенных в тюремной клинике.

06:00 Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Что нужно знать о коронавирусе

Главные симптомы: высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, чувство усталости, боль в мышцах и груди.

При заражении коронавирусом пациент может не испытывать особого дискомфорта, а температура тела редко превышает диапазон 37,1-38,0 градусов. Возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры.

Частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно, насморк не характерен. Примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит.

Специфической терапии против коронавируса нет, зараженных лечат исключительно симптоматически, то есть борются не с самой болезнью, а с ее проявлениями. Госпитализация требуется лишь примерно каждому пятому или шестому заболевшему - в основном людям пожилым и/или уже имеющим хронические заболевания.

Если заражение перерастает в вирусную пневмонию и у пациента начинаются трудности с дыханием, его переводят в реанимацию. Доля таких больных составляет около 4% от всех диагностированных.

Профилактика коронавируса предусматривает использование защитных масок, антисептиков, самоизоляцию. Крайне важно мыть руки - если на их поверхности присутствует вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, чтобы не перенести вирус с кожи рук в организм. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.