Каковы шансы умереть от коронавируса: появилась возможность сделать "точный" расчет

В сети появился онлайн-сервис, который рассчитывает по некоторым общим показателям и опираясь на статистику, ваши шансы умереть от коронавируса.

Чтобы узнать результат нужно ввести свои данные на Corona Don’t Panic.

Если вы действительно хотите знать эту информацию, нужно ввести возраст, пол и страну проживания.

Также нужно отметить наличие в анамнезе диабета, онкологических, сердечно-сосудистых или хронических респираторных заболеваний.

В отдельном поле справа на странице отображаются актуальные данные по числу заболевших, погибших и выздоровевших, а также общий уровень смертности от коронавируса.

Полученный результат затем сравнивается с другими факторами смертности, такими как природные катаклизмы, авиакатастрофы или ДТП.

Так, по версии сайта, если вы 30-летний мужчина без "отягчающих факторов" и проживаете в Украине, вероятность утонуть для вас три с лишним раза выше, чем шанс умереть от коронавируса: 0,67% против 0,2%.

Отметим, что Сorona Don’t Panic скорее юмористический ресурс. На это указывает дисклеймер в самом верху страницы: "Этот сайт противостоит панике вокруг коронавируса. Никто не знает ваш шанс умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!"

Тем не менее результаты подсчетов базируются на достоверной научной информации - совместном отчете миссии ВОЗ и китайских властей, который содержит данные о 55 924 лабораторно подтвержденных случаях. Также в методику расчета включены данные смертности по разным странам.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на вечер 21 марта в Украине было обнаружено 47 случаев заболевания коронавирусом.