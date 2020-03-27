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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В МВФ объявили о начале глобального падения экономики: что это значит и когда ждать восстановления

пятница, 27 марта 2020, 21:06
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Мировая экономика уже вошла в период рецессии из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что в этот раз прогнозируется "достаточно глубокий" спад.

"Уже ясно, что мы вошли в рецессию", - заявила она.

Георгиева призвала к активным действиям, которые позволили бы эффективно поглотить удар от коронавируса.

"Мы очень настойчиво призываем страны усилить меры сдерживания, агрессивным способом, чтобы дать возможность сократить продолжительность периода (рецессии – прим. ред.)", – сказала глава МВФ.

По оценкам МВФ, страны с развивающимися рынками будут нуждаться в привлечении в короткие сроки минимум $2,5 млрд со стороны Фонда во взаимодействии с Мировым банком и другими финансовыми институтами.

Ожидается, что в 2021 году глобальная экономика может возобновиться.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

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