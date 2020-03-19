Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Обвал экономики Италии, повторение китайского сценария в Европе, проигрыш на выборах президента США Дональда Трампа и возможно новая картина мира - это лишь небольшой перечень проблем, с которыми может столкнуться мировое сообщество из-за пандемии COVID-19.

"Апостроф" собрал мнения политиков и взял комментарии у признанных экспертов, чтобы разобраться в ситуации.

Паника или осторожность на самом высоком уровне

Пандемия COVID-19 является человеческой трагедией и мировым кризисом здравоохранения, заявили страны - члены "Большой семерки". Чтобы противостоять заболеванию, США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания договорились обмениваться научной информацией о болезни в онлайн-режиме.

Саудовская Аравия объявила о намерении созвать заседание "Большой двадцатки". Однако лидеры стран с крупнейшей экономикой никуда не поедут - встреча состоится в режиме онлайн. Интересно, что инициировала сбор G20 Испания - страна, которая не входит в этот "элитарный клуб", но страдает от одной из крупнейших вспышек эпидемии. Премьер Испании Педро Санчес позвонил с соответствующим предложением к наследному принцу Мухаммеду бен Салману. Интернет-конференция состоится на следующей неделе.

COVID-19 уже диагностировали у жены премьера Канады Софи Грегуар-Трюдо, высокопоставленных чиновников Ирана, лидера правящей в Италии Демократической партии Никола Дзингаретти, министра культуры Франции Франка Ристера, президента правительства Каталонии Кима Торра и многих других политиков разных уровней.

Мировые лидеры придумывают различные ухищрения, чтобы уберечься от болезни. Например, при встрече с европейскими партнерами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместо рукопожатия прикладывал руку к сердцу, премьер Нидерландов Марк Рютте посоветовал здороваться локтями или ногами.

Коронавирус добрался всех стран Европы - последней "пала" Черногория, а также Гренландия - первый инфицированный проживает в столице Нуук. И пока цены на фондовых рынках пробивают очередное дно уровня 1987 (16 марта индекс Доу-Джонса потерял 12,9%, а Nasdaq - 12,3%), Россия "под шумок" пытается добиться снятия санкций - такие надежды озвучил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Коронавирус отменяет большие праздники и фестивали. Так, в частности, 17 марта не состоялись парады ко Дню святого Патрика в ирландских Дублине и Корке. Ну, а тем временем в Нидерландах люди стоят в очередях за марихуаной.

Европа может повторить судьбу Италии и Китая

Эпицентром эпидемии COVID-19 в Европе остается Италия - там ввели жесткие карантинные меры и штрафы. 16 марта Евросоюз запретил перемещение людей через внешние границы на 30 дней.

Карантин в аэропорту МиланаФото: Getty images

"Стране нужна ответственность каждого из нас, ответственность 60 миллионов итальянцев, которые ежедневно приносят маленькие и большие жертвы", - заявил премьер страны Джузеппе Конте, назвав эпидемию на Апеннинском полуострове "самым темным временем для страны".

Коронавирус будет иметь критические последствия для Италии, считает известный европейский финансист инвестиционной компании Jefferies Марчел Александрович.

"ВВП Италии лишь на 5% больше, чем был в 2000 году, в то время как во Франции он вырос на 29%. Безработица и внешний долг в Италии тоже высоки, по сравнению с другими европейскими странами, а уровень правительственных инвестиций намного ниже. Беспокойство вызывает то, что когда внезапный кризис, вызванный коронавирусом, закончится, будут еще остаточные явления - в частности, уменьшится наплыв туристов, в результате чего бизнес потеряет большую часть своих доходов", - написал Александрович в колонке для Guardian.

Итальянский профессор биомедицинской инженерии Университета Бергамо Андреа Ремуцци в комментарии "Апострофу" отметил, что ожидает в других странах Европы в ближайшее время такой же мощной вспышки вируса, как и в Италии.

Он недавно опубликовал научную работу на сайте The Lancet, в которой утверждал, что скорость распространения инфекции на Апеннинском полуострове такая же, как и в Китае. Здесь стоит отметить, что китайские ученые уже заявили, что европейские коллеги повторяют их ошибки, в частности, не беспокоятся о собственной безопасности.

"В Италии есть 5200 мест в отделениях интенсивной терапии. 50% из них можно отдать под больных коронавирусом", - писал ученый (на 18 марта количество заболевших составляет более 31 тысячи, количество умерших превысило 2,5 тысячи человек).

В Швейцарии прогнозам Ремуцци были бы не рады - местное правительство заявило 17 марта, что если темпы распространения коронавируса сохранятся, местная система здравоохранения окажется в состоянии коллапса. А она, к слову, самая дорогая в Европе и одна из лучших.

Семь стран шенгенской зоны заявили, что собираются возобновить контроль на своих границах - Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва и Германия и Швейцария.

"Мы не можем паниковать, но мы также не можем подвергать риску наших граждан. Мы всегда можем объединиться в трудные моменты. Помогать друг другу. Мы показали это много раз", - сказал польский президент Дуда в обращении к нации.

Надо переболеть и получить иммунитет

Тем не менее, некоторые страны отказались закрывать границы, надеясь, что у нации выработается иммунитет. Такое решение принял, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, предупредив, что надо готовиться к потерям. От карантина отказались также Нидерланды и Швеция.

Борис ДжонсонФото: Getty images

В то же время эксперты отмечают, что COVID-19 может заболеть человек любой возрастной категории. Однако страны с более "молодым" населением демонстрируют меньшую смертность. Это доказывает американский врач-инфекционист Кент Сепковиц, который для сравнения приводит две страны - Италию и Южную Корею. В Италии люди в возрасте 60 лет и старше составляют почти 29% от общего количества жителей, а в Южной Корее - лишь 19%. В то же время в Южной Корее самая большая группа больных - это люди, которым исполнилось 20-30 лет. Их 30% от общего количества, но смертность там невысокая. Зато, 900 из 1000 умерших итальянцев были старше 70 лет.

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что эпидемия коронавируса может продолжаться еще два года. Во время нее до 70% населения переболеют COVID-19 и получат иммунитет. В самой Германии, по мнению Вилера, в течение 2-3 месяцев коронавирусом заболеют около 10 миллионов человек.

Американские оптимисты vs коронавирус

Главным американским оптимистом является глава Белого дома Дональд Трамп.

"Это не финансовый кризис. Это лишь временные трудности, которые мы преодолеем вместе - США и мир", - сказал Трамп, не забывая щедро посыпать себя комплиментами и расхваливать, подчеркнув, как экономика страны выросла при нем.

Лидер Америки заявил, что страна может побороть коронавирус уже в июле-августе этого года. Для этого нужна мелочь - уменьшить смертность среди больных.

Как это сделать - непонятно, ведь, судя по постам американцев в соцсетях, ситуация там с диагностикой и лечением не намного лучше, чем в Украине.

Студенты, медики и преподаватели одного из крупнейших и самых мощных американских вузов - Университета Калифорнии в Беркли - могут оказаться в критической ситуации из-за нехватки элементарного оборудования. Об этом рассказал "Апострофу" сотрудник этого университета, профессор математики и естественных наук Филипп Старк.

"Ситуация здесь с больницами очень плохая. Моя девушка работает врачом в COVID-центре в больнице главного университета. У медперсонала нет масок нужного образца, нет наборов для диагностики коронавируса. В больнице нет рентген-аппарата для легких. Нет хорошо прописанных протоколов по смене перчаток и уборке помещений. Недостаточно аппаратов для искусственного дыхания. Похоже, здесь все будет очень плохо даже для медиков", - сказал профессор.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что инфицированными могут быть 160-214 миллионов американцев. Попадут в больницы 2,4-21 миллион и 200 тысяч-1,7 миллиона - умрут.

Нью-Йорк, СШАФото: Getty images

Но руководитель Института аллергологии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи с прогнозами американской санэпидслужбы не согласен. Он заявил, что хотя наихудший сценарий и возможен, но маловероятен, если прямо сейчас разработать подробный план мероприятий и придерживаться его. Проблема, правда, в том, что такого эффективного плана у крупнейшей демократии мира до сих пор нет.

Падение американской экономики раздавит Трампа

Эксперты предупреждают также и об опасном влиянии коронавируса на американскую экономику. Одна из причин - падение ставки федеральных фондов - процент, по которому банки и кредитные учреждения занимают избыточные деньги другим банкам.

"Существуют действительно большие риски, что семьи потеряют свои доходы, а предприятия понесут убытки в результате уменьшения экономического роста из-за коронавируса", - считает американский эксперт Кори Гейл, CEO в CultureBanx.

Глава Белого дома Дональд Трамп отказывается брать ответственность за распространение Covid-19 в США. Но это повлечет недовольство в обществе, и если болезнь обвалит экономику страны, то упадет и электоральный рейтинг президента, заявил "Апострофу" научный сотрудник кафедры политологии университета Дейтона (штат Огайо) и корреспондент ведущих американских изданий Кристофер Дивайн.

"Но трудно себе представить, что коронавирус не окажет негативного эффекта на американскую экономику. Это может подорвать доверие к Дональду Трампу в целом и в плане экономики, в частности. Шансы Трампа переизбраться обещают быть хиленькими, если из-за коронавируса упадут его имидж и экономика", - считает Дивайн. Он вспоминает любимую поговорку другого главы Белого дома Гарри Трумэна - "фишка дальше не идет", фразу игроков в покер, что в переносном смысле означает невозможность передать ответственность за свои решения.

Covid-19 - на страже окружающей среды

Парадоксально, но разрушительное воздействие уханского коронавируса на экономику может иметь положительное влияние на здоровье людей и окружающую среду. Поскольку из-за карантина и шатдауна массово закрываются крупнейшие предприятия-загрязнители окружающей среды, здоровье людей может даже улучшиться. Такое мнение высказал в своем материале для Forbes преподаватель журналистики из Чикагского университета и эксперт в вопросах экологии и зеленой энергетики Джефф Макмэн.

48 тысяч - во Франции, 100 тысяч - в США и более одного миллиона - в Китае умирают ежегодно из-за того, что дышат загрязненным воздухом. В целом ВОЗ посчитала, что за год от экологии умирают 7 миллионов человек, отмечает Макмэн. Уменьшение выбросов в Китае во время карантина спасло жизни 77 тысячам человек, считает он.

"Как ни странно, мне кажется, что количество смертей от коронавируса в итоге может оказаться меньшим злом, если учесть, к скольким смертельным случаям потенциально может привести загрязнение атмосферы", - сказал во время дебатов на французском "24 канале" Франсуа Жемин, директор Hugo Observatory, который изучает взаимодействие между изменениями окружающей среды, миграцией людей и политикой.