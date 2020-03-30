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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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"Золотой" доллар и безработица: Кабмин озвучил неутешительный прогноз для украинцев

понедельник, 30 марта 2020, 07:33
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Фото: Facebook

В Кабинете министров Украины обновили макроэкономические прогнозы на 2020 год после разработки изменений в государственный бюджет из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам украинского премьера, новые цифры макроэкономических показателей были утверждены на заседании Кабмина. Этому предшествовали консультации специалистом Минэкономики с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями.

По новому прогнозу ожидается, что доллар в 2020 году будет стоить 29,5 грн, средняя зарплата составит 11 000 грн, уровень безработицы — 9,4%, ВВП — 4 трлн. грн, инфляция - до 8,7%.

"Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - заметил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщал "Апостроф", мировая экономика может понести тяжелый урон от пандемии коронавируса, который может быть даже большим, чем при кризисе 2009 года.

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