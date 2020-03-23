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Как коронавирус ударит по экономике: в МВФ дали прогноз

понедельник, 23 марта 2020, 21:45
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Мировая экономика может понести тяжелый урон от пандемии коронавируса, который может быть даже большим, чем при кризисе 2009 года.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает AFP.

По ее словам, развитие ситуации с коронавирусом требует беспрецедентной реакции от мировых лидеров.

В обращении к министрам финансов стран "Большой двадцатки" она призвала развитые экономики оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.

По ее словам, МВФ готов "задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов".

Георгиева предупредила, что прогноз по росту мировой экономики в 2020 году "является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

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