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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз

вторник, 31 марта 2020, 15:36
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В Украине по итогам 2020 года падение валового внутреннего продукта (ВВП) может составить 5%, причиной этому является пандемия коронавируса и введенные правительством карантинные меры.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в комментарии журналистам.

По его словам, именно такое падение ВВП отражено в обновленном макроэкономическом прогнозе от Кабмина, документ был опубликован 29 марта.

Премьер-министр отметил, что до пандемии и карантина в правительстве рассчитывали на рост ВВП на уровне 3,7% к концу 2020 года.

"При том оптимистическом прогнозе, который был составлен на начало года, когда мы не предусматривали эпидемии коронавируса, прогноз был плюс 3,7%, сейчас минус 4,8% ВВП", - отметил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что такой прогноз с падением ВВП был согласован с международными партнерами Украины, в частности, с аналитиками Международного валютного фонда. По его словам, эти подсчеты правительства можно считать объективными и усредненными.

"Я не могу назвать ни оптимистичным, ни пессимистичным - это расчет", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр анонсировал ослабление карантинных мер в Украине из-за того, что государству необходимо "запускать экономику и обеспечить граждан работой".

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