Люди не могут сидеть дома: в Кабмине сделали важное заявление по срокам карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения, поскольку нужно запускать экономику страны и обеспечить граждан работой.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, через несколько дней Кабмин сообщит, что будет дальше с карантином.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины, нет финансовой подушки… Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка.

Как сообщал "Апостроф", по данным на вечер понедельника, 30 марта, в Украине обнаружены уже 548 случаев заражения коронавирусом, причем 13 из них оказались смертельными.