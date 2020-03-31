Не верь глазам, а верь карманам: как зарабатывают в Украине во время эпидемии коронавируса

Макропоказатели - это статистика. И она способна демонстрировать фокусы. Однако от изменений "виртуальных" показателей население может ничего дополнительного в своем кармане и не почувствовать, а может, наоборот, чувствовать себя хуже даже при росте макропоказателей. Секрет в том, что все зависит больше не от показателей, а от системы распределения общественных благ. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

В частности, ряд инвестиционных компаний пересмотрели свои прогнозы в сторону падения ВВП Украины на 4%. Наконец, за ними подтянулось правительство и опубликовало "аналогичный" прогноз, только для "привлекательной" цифры был выбран показатель 3,9% падения ВВП и 29,5 гривен за доллар в 2020 году. Конечно, такая цифра будет аргументироваться определенными расчетами - существенным спадом всей мировой экономики и внедрением масштабных мероприятий, направленных на борьбу с вирусом. Но действительно ли все так плохо? Что означают эти цифры?

Во-первых, следует отметить, экономика Китая уже начинает обновляться, что означает, что кризис не будет таким затяжным.

Во-вторых, реальные меры по борьбе с вирусом со стороны украинского правительства пока трудно спрогнозировать. К тому же часть расходов все равно должна была состояться, в частности, обещанная индексация пенсий, которую перенесли с марта на май, только теперь под прикрытием борьбы с пандемией.

Объявленные же расходы в размере 98,88 млрд грн в стабилизационный фонд (или 8,2% всех расходов бюджета) вряд ли будут обеспечены эффективными решениями - к сожалению, как всегда, заберут у одних и дадут другим. Обращает на себя внимание, для сравнения, вычитание 1,9 млрд грн из расходов на Министерство образования и науки Украины (всего же было предусмотрено 44 млрд грн расходов на 2020 год), сокращение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие системы экстренной медицинской помощи на 0,9 млрд грн (при общих расходах 17 млрд грн) и так далее. Для примера: у Министерства внутренних дел будет забрано 0,005 млрд грн (4,7 млн грн) от 92,9 млрд грн всех предусмотренных расходов.

Читайте: Украина на пороге дефолта: что это значит для каждого гражданина

И это при возможностях "поискать" на таможне дополнительные 4-5 млрд долларов от контрабанды или реструктурировать выплаты по внешнему долгу (всего в 2020 году предусмотрено 400 млрд грн выплат по долгам, включая 170 млрд по внешнему долгу) - это колоссальный ресурс, который можно направить или на поддержку экономики, или на борьбу с коронавирусом. В общем, получается, что бюджет направляют на долги и силовые структуры. Все остальное (35-40%) - по остаточному принципу. О каком развитии и борьбе с коронавирусом здесь можно говорить?

А тем временем могут произойти вещи еще более циничные.

Необходимо отметить, что любая информация имеет влияние. Во время кризиса люди, как правило, растеряны и подвергаются "внушению". Это удачно используют лица, которые имеют определенные интересы: результат воздействия зависит от того, кто и с какой целью распространяет определенную информацию.

Общий пессимистический настрой и снижение цен на "падающих" рынках во время кризиса, как правило, побуждают инвесторов к принятию необдуманных решений о продаже активов, без видимых на то причин. Большинство игроков спешат выйти с рынка, чтобы минимизировать свои потери. К тому же население в это время ограничено в возможностях тратить средства.

Опытные же инвесторы прекрасно знают, что подобные кризисы являются абсолютно нормальной частью бизнес-цикла - это самое время, когда можно ходить и покупать активы со "скидкой", что в итоге может принести большие прибыли.

Поэтому в рисовании "отрицательных" цифр прогнозов сейчас могут быть заинтересованы инвестиционные компании, продвигающие собственные интересы. В этом можно было убедиться в 2014-2015 годах (во время печально известного "банкопада"), это можно было наглядно увидеть, когда под прикрытием требований МВФ по уменьшению государственной доли часть государственных предприятий была куплена ими по дешевке, когда при запуске рынка электроэнергии зарабатывались сверхприбыли, и когда в конце 2019 года продвигалась идея "слабой" гривны.

Но даже сейчас коронавирус - это повод зарабатывать сверхприбыли. В частности, под прикрытием требования по открытию рынка земли и под прессингом вроде дефолта сейчас может продвигаться только интерес скупать землю по дешевке крупными игроками, пока малый бизнес боится тратить средства из-за непредсказуемости ситуации.

Подытоживая: пока не следует доверять цифрам, а следует верить тому, что в карманах, и принимать взвешенные решения. А потом все рассудит время. Но, тем не менее, кажется, что сейчас мы движемся, как в поговорке: "Если вы не знаете, куда идти, то любая дорога приведет вас туда".