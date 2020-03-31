Когда запустят рынок земли и кто ее может купить: что нужно знать о громком решении Рады

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Документ поддержали 259 нардепов, против были 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

"Апостроф" рассказывает все, что нужно знать о громком решении Рады.

Когда в Украине откроют рынок земли. Документ вступит в силу с 1 июля 2021 года - именно с этой даты разрешается продажа земли.

Кто сможет покупать землю и будут ли ограничения. Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

По истечению этого срока землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в одни руки. Продажа земли иностранцам и иностранным компаниям запрещается до проведения референдума по этому вопросу.

Предполагается, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Покупать украинскую землю не смогут компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора - России, состоящие в террористических организациях, а также компании, находящиеся в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить.

Кроме того, владельцами украинской сельхозземли не могут быть юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и компании, находящиеся под санкциями.

Сколько будет стоить земля. До 2030 года цена земли не может быть ниже ее нормативной денежной оценки. Рассчитываться за землю при ее приобретении можно только по безналичному расчету.

Что ждет арендаторов земель. Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценке таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.

Напомним, ранее предполагалось, что стоимость одного гектара земли в Украине после открытия рынка составит около 2 200 долларов.