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В Кабмине рассказали, сколько будет стоить гектар земли после земельной реформы

среда, 13 ноября 2019, 07:47
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Фото: latifundist.com

Если в Украине будет проведена земельная реформа, стоимость одного гектара земли составит около 2200 долларов.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует, - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500 долларов. Вот цена ограничений (то, что называется - только украинцы покупают)", - отметил он.

Как известно, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат на всенародном референдуме.

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