Перерасчет пенсий и налоги на паузе: как изменится жизнь украинцев с 1 апреля

С 1 апреля в Украине ввели некоторые нововведения, большинство из них так или иначе связаны с пандемией коронавируса, которая практически блокировала жизнь украинцев.

Тысяча для пенсионеров и не только

Тысячу гривен в качестве одноразовой денежной помощи из-за карантина получат те, у кого пенсионные выплаты составляют меньше 5 тыс. грн. 30 марта народные депутаты не поддержали изменения в государственный бюджет. Поэтому, когда произойдет заветное событие, неизвестно. Сейчас в Украине больше 10 млн пенсионеров, которые должны получить одноразовую помощь.

Кроме них дополнительную тысячу в апреле получат и больше 400 тыс. получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Перерасчет работающим пенсионерам

Это нововведение апреля никак не связано с карантином. Пенсию работающим пенсионерам пересчитывают раз в два года. Свою прибавку они получат уже в апреле, согласно графику выплаты пенсии с 4-го по 25-е число.

Перерасчет получат только те, кто отработал после выхода на пенсию с официальным оформлением два года. Пенсия работающих пенсионеров увеличится на 2 % - по 1 % за каждый год стажа работы после пенсии.

Субсидию и льготы не отберут

В Министерстве социальной политики заверили, что из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. Если они вовремя оплатят коммуналку, никто не будет забирать их льготы.

Это делается для того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу, меньше контактировали с другими людьми и были защищены, ведь именно пенсионеры находятся в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.

Налоги поставили на паузу

Ждут нас и налоговые каникулы.

С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью.

Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.

Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.

С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 г.

На три месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий "упрощенцев".

До 1 июля продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

В период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не уплачивается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Штрафные каникулы

Украинские банки не будут вводить штрафы и пени за просрочку по текущим кредитам на период карантина. Однако напоминают, что это не прощение долгов, а только их отсрочка.

При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.

На время реструктуризации банки не имеют права повышать ставки по кредитам и не должны требовать комиссий за проведение процедуры. Подчеркивается, что порядок предоставления кредитных каникул будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиента с банком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада в спешном порядке приняла законопроект об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019.