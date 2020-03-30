"Сюрприз" для бизнеса и помощь безработным: Рада приняла важный закон

На внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада в спешном порядке приняла законопроект об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019.

Свои голоса за этот закон отдали 312 народных депутатов, в частности 205 голосов дало монобольшинство из фракции "Слуга народа".

Согласно принятому закону будет увеличена норма по доходу для плательщиков единого налога. К первой группе (210,2 грн налога в месяц) теперь отнесены предприниматели, которые получают до 1 миллиона гривен годового дохода (ранее - 300 тыс. грн).

Кроме того, работники имеют право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. Этот перечень планируют увеличить и возвращать часть налога и тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Предприниматели, которые ввозят на таможенную территорию товары, которые используют для борьбы с распространением коронавируса и лечения заболевших (лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование), будут освобождены от уплаты НДС.

Работодателям разрешили переходить на гибкий график по согласию между работником и владельцем предприятия. При этом рабочие нормы и оплата труда не должны измениться. При дистанционной (удаленной) работе сотрудники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Вынужденный простой сотрудника в период карантина должен быть оплачен в размере 2/3 оклада. Кроме того, те, кто частично лишился зарплаты из-за карантина, могут претендовать на компенсацию по частичной безработице. При этом заявления в Фонд социального страхования подает работодатель, он же и выплачивает сотруднику помощь.

Как сообщал "Апостроф", гражданам Украины, которые из-за карантина стали безработными, постановлением Кабинета министров решили упростить процедуру предоставления субсидий.