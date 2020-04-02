Украина запретила экспорт "стратегического" товара

До 1 июля 2020 года в Украине будет действовать запрет на экспорт гречки.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеной (без плодовой оболочки)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики сообщили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан. При этом по данным ведомства, сейчас ситуация с гречкой на украинском рынке является стабильной.

Помимо этого, министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

Как сообщал "Апостроф" с начала карантина цены на гречку в украинских магазинах существенно выросли, она подорожала на 51%.