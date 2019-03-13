ПриватБанк выдал новое заявление по опасной сетевой афере

В ПриватБанке принимают меры относительно мошенников, которые проводят в интернете аферу под видом "призовых опросов".

Об этом сообщает пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

"ПриватБанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества - "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовых данных участников и списывают деньги с карточек", - написала она.

Музычук подчеркнула, что ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через "комиссию"за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек для кражи средств", - добавила она.

В пресс-службе заверили, что служба безопасности ПриватБанка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников.

"Если вы по неосмотрительности стали жертвой мошенничества, свяжитесь с банком любым удобным способом для совершения необходимых шагов по безопасности карточек, данные которых оказались в руках мошенников", - добавила Музычук.

Как сообщал "Апостроф, ранее стало известно, что крымчанин отсудил у ПриватБанка огромную сумму.