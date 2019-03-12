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ПриватБанк предупредил украинцев об опасной афере в сети

вторник, 12 марта 2019, 21:34

В сети рассекретили очередных мошенников, которые замешали в свою аферу ПриватБанк.

Об этом сообщает работник PR-департамент ПриватБанка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

В интернете мошенники запустили тест, за прохождение которого ПриватБанк якобы дарит деньги. Распространили информацию, что пользователю за ответы на вопросы заплатят от 8 тысяч гривен. Однако на самом деле все это не правда и ПриватБанк не принимает участия в таком "конкурсе".

"Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения... Если вы закончили проходить тесты, тут новая интересная игра появилась - не пропустите (сарказм)", - написала Музычук.

В сети пользователи прокомментировали мошенничество.

Как сообщал "Апостроф", Выборгский суд Петербурга приговорил к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей Владимира Антонова, являющегося бывшим владелецем банка Snoras.

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