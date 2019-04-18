Появилась реакция Порошенко на скандальное решение суда по ПриватБанку

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов-беглецов в случае победы кандидата Владимира Зеленского - вернуть себе "Приватбанк", и именно в рамках этого плана национализация банка была отменена в судебном порядке.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"Как видите им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом", - подчеркнул Порошенко.

Президент поддержал правительство и Национальный банк в их решении оспаривать этот судебный вердикт.

Также глава государства выразил мнение, что вскоре будет запущен "план реваншистов" относительно отмены люстрации и электронного декларирования для государственных служащих.