​СБУ раскрыла офшорную схему на миллионы долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, с помощью которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - отмечают в СБУ.

В релизе не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению спецслужбы, сделка привела к ущербу государства в размере более 436 млн грн.

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также сообщается, что СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

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