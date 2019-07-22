RU  UA

понедельник, 22 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Банки

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июля

15:57
ЦИК подсчитала более 70% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
15:56
Под Одессой закроют для отдыхающих часть пляжей: появилось важное заявление
15:50
Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021
15:41
Сеть взбудоражила новость о "пропаже" Луценко: что случилось
15:35
У Зеленского назвали дату первого заседания новой Рады
15:19
​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского
15:14
В Одессе жестоко избили и ограбили продюсера-иностранца: фото и видео
15:13
"Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в Лиге Европы
15:10
Люди задыхаются от смога: в России вспыхнули масштабные лесные пожары
14:53
Что известно о сопернике "Динамо" в Лиге чемпионов
14:47
Люди становились на колени: появилось трогательное видео прощания с бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе
14:44
Российские дипломаты неожиданно признали, что Крым - это Украина: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского

понедельник, 22 июля 2019, 15:19
переглянути новину українською

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат.

Об этом свидетельствует определение суда от 23 мая.

Это уже второе решение не в пользу НБУ по иску против Генеральной прокуратуры.

Напомним, активы Коломойского были арестованы по иску Генпрокуратуры 22 марта. Арест был наложен в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Основная часть арестованного имущества – это движимое имущество ДнепроАзота, Никопольского завода ферросплавов, Покровского (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкого ГОКов.

Также в этот список вошли самолет Boeing 767-300, ряд квартир в днепровском ЖК Амфитеатр, земельные участки курорта "Золотой берег" в Одесской области и горнолыжного комплекса "Буковель".

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский собирается построить группу влияния из кандидатов, которые могут пройти в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Успехи и провалы НБУ: за что критикуют топ-менеджеров Нацбанка

В ГБР молчат, а в Нацбанке не знают: что происходит с взятками в Департаменте финмониторинга НБУ

"Лояльное" правосудие: 100 млн грн, похищенных в Укргазбанке, оказались не поводом для ареста

"Проблема в том, что наши государственные мужи думают, будто они Людовики XIV" - украинский банкир

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: