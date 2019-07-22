​Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат.

Об этом свидетельствует определение суда от 23 мая.

Это уже второе решение не в пользу НБУ по иску против Генеральной прокуратуры.

Напомним, активы Коломойского были арестованы по иску Генпрокуратуры 22 марта. Арест был наложен в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком у НБУ до национализации. Эти активы Нацбанк получил в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

Основная часть арестованного имущества – это движимое имущество ДнепроАзота, Никопольского завода ферросплавов, Покровского (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкого ГОКов.

Также в этот список вошли самолет Boeing 767-300, ряд квартир в днепровском ЖК Амфитеатр, земельные участки курорта "Золотой берег" в Одесской области и горнолыжного комплекса "Буковель".

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский собирается построить группу влияния из кандидатов, которые могут пройти в Верховную Раду по мажоритарным округам.