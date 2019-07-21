У Зеленского озвучили планы Коломойского на Раду

Олигарх Игорь Коломойский собирается построить группу влияния из кандидатов, которые могут пройти в Верховную Раду по мажоритарным округам.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом заявил четвертый номер списка партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, сам он с Коломойским не виделся и не общался.

"До меня доходили месседжи, что он обиделся, когда я сказал, что я не уважаю его. Я знаю, что есть такие сигналы, он пытается построить какую-то альтернативную группу из мажоритарщиков, то есть это тоже сигнал, что у него влияние не такое, как он пытается показать", – рассказал журналистам Арахамия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов экзитполов по парламентским выборам заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.