​​В НБУ назвали сроки выпуска монет номиналом 5 гривен

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий ожидает, что выпуск новых монет номиналом 5 грн вместо соответствующих банкнот может произойти осенью текущего года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск (монет - ред.) 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал Смолий журналистам в четверг.

Ранее НБУ заявлял о намерении выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн в 2019 году, 10 грн - в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", НБУ с апреля прошлого года ввел в оборот новые монеты номиналом 1 и 2 грн на замену соответствующим купюрам. НБУ также постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 копеек, однако пока она останется платежным средством.