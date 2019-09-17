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У Зеленского заговорили о "компромиссе" с Коломойским по ПриватБанку

вторник, 17 сентября 2019, 15:05
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Правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью Finacial Times.

По словам премьера, урегулирование ситуации вокруг ПриватБанка – желание президента Владимира Зеленского.

"Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на (экономическом. – Ред.) росте сейчас и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", - сказал он изданию.

По данным газеты, МВФ уже предупредил правительство Украины, что отмена национализации ПриватБанка может поставить под угрозу новую программу финансирования на $3,9 млрд.

"Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - добавил Гончарук.

По его словам, этим вопросом занимаются президент и глава Офиса президента, бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан.

По информации FT, неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с ПриватБанком возобновились после прихода Зеленского к власти. Скорее всего, от Коломойского не будут требовать отказаться от каких-либо активов или компенсировать убытки, нанесенные банку, рассказал газете источник.

Как сообщал "Апостроф", международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского.

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