Буду защищать: Зеленский сделал важное заявление по судьбе "ПриватБанка"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе споров с "ПриватБанком" он будет защищать интересы государства.
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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве 10 октября.
По словам главы государства, до сих пор он ни разу в жизни не звонил ни одному судье, чтобы о чем-то попросить. При этом Зеленский подчеркнул, что у него есть много вопросов к суду.
"Если результат суда будет таким, что мне придется защищать интересы Украины, я буду на него влиять. Там очень много разных судов, это сложный и длинный вопрос", - прокомментировал президент ситуацию вокруг "ПриватБанка".
Зеленский также добавил, что вопрос "ПриватБанка" беспокоит международных партнеров Украины.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "ПриватБанку".