Лондонский суд принял громкое решение по "ПриватБанку": первые подробности

Иск "ПриватБанка" к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову будет рассмотрен судом в Лондоне, активы олигарха останутся под арестом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LIGA.net.

Жалобу "ПриватБанка" на решение суда первой инстанции, которым в иске госбанка к бывшим владельцам было отказано, удовлетворил Апелляционный суд Лондона и Уэльса.

Эту информацию подтверждают в пресс-службе банка, сообщая, что судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $19 млрд [включая проценты - $3 млрд] как заявлено в исковых требованиях", и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе.

Кроме того, Апелляционный суд постановил, что иск банка должен рассматриваться по существу в Англии из-за обстоятельств дела, которые были определены как "мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах".

Суд отказал ответчикам в возможности обжаловать решение и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября. Дата судебного разбирательства еще не определена судом.

Таким образом Высокий Лондонский суд, куда еще в декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем, начнет разбирательство по существу. Арест активов экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов будет продолжен.

Как сообщал Апостроф, раньше в Национальном банке Украины назвали главную проблему в банковском секторе, в частности речь идет о неработающих кредитах "ПриватБанка".